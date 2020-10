Diego Peque Schwartzman buscará hacer historia ante Rafael Nadal: hora, TV y todo lo que hay que saber de las semifinales de Roland Garros

El Peque Schwartzman buscará hacer historia en un nuevo cruce ante Nadal

Diego Schwartzman sabe que no está viviendo un sueño, sino que todo es real. Una realidad que consiguió a base de esfuerzo y sacrificio y que hoy lo alza como la mejor raqueta argentina del momento. Es así que el Peque seguirá luchando por sus objetivos aunque sabe que no la tendrá fácil ya que se medirá este viernes, desde las 9.50 de la mañana (hora Argentina), ante Rafael Nadal por una de las semifinales de Roland Garros. Televisa ESPN.

El tenista de 28 años viene de conseguir una emotiva victoria ante Dominic Thiem en la que mostró algunos errores que le costaron dos sets pero también sacó a la luz esa actitud que lo caracteriza para llevarse el juego en el quinto set ante el número 3 del ranking ATP. Claro que esta vez será un poco más complicado, delante no solo tendrá a quien está un peldaño por encima en el escalafón mundial de su anterior rival, sino que se trata del máximo ganador de la historia del Abierto de París, con 12 títulos. Sin embargo, cuenta con un punto a favor: viene de superarlo por primera vez en su carrera por los cuartos de final del Masters 1000 de Roma tras caer nueve veces consecutivas en los duelos previos.

Schwartzman volverá a saltar a la mítica pista del Philippe-Chatrier por segunda vez en el certamen para toparse con el Rey de la Tierra Batida, como se lo conoces al 2º del mundo. Es que Nadal sólo perdió tres partidos en el Grand Slam francés en los últimos 15 años: Robin Söderling en octavos de final del 2009, Novak Djokovic en cuartos de final del 2015 y un walkover ante Marcel Granollers en 2016 por una lesión en la muñeca son las pequeñas manchas en un historial que acumula 98 victorias.

El Peque viene de convertirse en el noveno tenista masculino argentino que disputará una semi de Roland Garros y consiguió anotar su nombre debajo de la lista que integran: Enrique Morea, Guillermo Vilas, José Luis Clerc, Gastón Gaudio, Guillermo Coria, David Nalbandian, Mariano Puerta, Franco Squillari.

Será la primera vez para el nacido en Villa Crespo en unas semifinales de Grand Slam luego de haber sido eliminado en tres oportunidades previas en los cuartos. Su primera vez fue en el US Open 2017, cuando fue superado por el español Pablo Carreño Busta por 6-4, 6-4 y 6-2. En 2018 llegó su turno en Roland Garros, pero Nadal le detuvo su andar con un 4-6, 6-3, 6-2 y 6-2. La última vez ocurrió en el US Open 2019 cuando también Rafa se interpuso en sus objetivos: le ganó 6-4, 7-5 y 6-2.

No obstante, esta vez es distinta: Schwartzman parece ser uno de los mejores tenistas que se adaptó al reinicio de la temporada, luego de un largo parate por la pandemia de coronavirus. Luego de un mal desempeño en el US Open al caer en primera ronda ante el británico Cameron Norrie, en las últimas tres semanas el Peque suma nueve victorias en diez encuentros. Solo no pudo triunfar ante Novak Djokovic en la final de Roma.

En la ruta hasta semifinales, el representante albiceleste se sobrepuso a Miomir Kecmanovic, Lorenzo Giustino, Norbert Gombos, Lorenzo Sonego y al mencionado Thiem. Mientras que el nacido en Mallorca inició su rumbo ante Egor Gerasimov y luego continuó con Mackenzie McDonald, Stefano Travaglia, Sebastian Korda y Jannik Sinner.

Esta será la 11ª vez que se cruzarán el argentino y el español, con nueve triunfos para el ganador de 85 títulos ATP (19 Grand Slams) y una victoria para el Peque, que inició este torneo como la raqueta número 14.

Con tres títulos en su carrera, Schwartzman comenzará el próximo lunes en la mejor ubicación de toda su vida: será número 8 del mundo y se sumará al exclusivo “grupo de los 13” que tiene a los argentinos que alguna vez llegaron a ser Top Ten en su trayectoria. Además, se aseguró embolsar 425.250 euros, con la posibilidad de escalar hasta los 850.500 euros (si es finalista) o 1.600.000 euros (si es campeón).

Por el otro lado del cuadro, el pase a la final de la edición 2020 de Roland Garros se definirá entre el griego Stefanos Tsitsipas y el serbio Novak Djokovic. Este duelo será también en la Philippe-Chatrier no antes de las 12 del mediodía (hora Argentina).