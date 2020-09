Sorprendentes críticas de Caniggia a Lionel Messi: “Le falta liderazgo, cuando su equipo no es superior se cae”

Caniggia: “A Messi le falta liderazgo, cuando su equipo no es superior se cae”

De gran trayectoria internacional en clubes como River, Boca, Atalanta o Benfica, entre otros, quizá su mejor versión la mostró con la camiseta de la Selección, en donde encontró a un socio ideal como Diego Armando Maradona, como en ese legendario gol ante Brasil por los octavos del Mundial de Italia 1990. Todo esto convierte a Claudio Paul Caniggia en una palabra más que autorizada a la hora de opinar de fútbol y brindar su punto de vista acerca de los distintos protagonistas del mundo de la pelota. Sin embargo, esta vez, el Pájaro se despachó con una fuerte frase acerca de Lionel Messi que rápidamente retumbó en el ambiente deportivo.

El Hijo del Viento reapareció ante las cámaras para hablar de varios temas, como el de la noticia de la Pulga que tuvo en vilo a todo el planeta cuando tomó la decisión de abandonar el Barcelona. “A Messi lo aconsejaron mal, le dijeron que se podía ir libre. Me parece que a los abogados de Messi se les escapó la tortuga. Era obvio que no iba a dejar Barcelona. Messi tiene carácter y asume las responsabilidades pero se le complica en la adversidad", señaló en diálogo con Canal 26.

Fue ahí que consultado por esta última declaración, Caniggia decidió ampliar en su juicio: "Puede ser que a Messi le falte liderazgo. Cuando su equipo no es superior se cae”. Una frase durísima tratándose nada menos que del seis veces ganador del Balón de Oro y capitán del la Selección argentina.

REUTERS/Washington Alves

En cuanto al seleccionado conducido por Lionel Scaloni, el Pájaro reconoció que el equipo se encuentra en plena transición entre una generación y otra, pero no quiso dejar de destacar la ausencia de Ángel Di María en la última lista del DT. “Sin dudas es una etapa de recambio. La mayoría de estos jugadores tienen pocos partidos en la Selección. Di María es un jugador distinto, te hace la diferencia. Lo pueden llamar de nuevo tranquilamente tuvo un gran cierre de año con el PSG”, aseguró.

Además, deslizó que ve varias aptitudes suyas reflejadas en el juego de Eduardo Salvio, el extremo que el otro día anotó los dos goles de Boca en la victoria ante Libertad de Paraguay en lo que fue el retorno de la Copa Libertadores. “Salvio tiene cosas parecidas a mi, corremos un poquito. Podría estar en la Selección, tiene trayectoria, experiencia. Lo veo aportando en los segundos tiempos”, expresó.

Por último, otro tema abordado por el ex atacante de 53 años fue el del presente del Xeneize, en el que destacó tanto el labor del DT como deb a cargo del Departamento de fútbol: “Me gusta lo que propone Russo, me parece un técnico bárbaro. Riquelme casi no aparece pero es una figura importante para Boca”. Y concluyó: “En un mano a mano, Boca y River están muy parejos. Ambos son candidatos a ganar la copa”.

