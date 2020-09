La particular propuesta de Menotti a Messi si no encuentra club

Menotti y la particular propuesta a Messi si no encuentra club

César Luis Menotti es una palabra más que autorizada en el mundo del fútbol. Por supuesto, el director de selecciones nacionales no quedó exento a la hora de opinar sobre el escándalo que se desató en el Barcelona con la sangría impulsada por el nuevo entrenador, Ronald Koeman, pero sobre todo por la decisión de Lionel Messi de no jugar más en el elenco culé pese a tener un año más de contrato.

“Fue una gran sorpresa. No sé por dónde viene este tema, pero es una cosa insólita porque Messi tiene un contrato con el club y el club tiene el mejor jugador del mundo. Además, aparece un muy buen entrenador, que conoce al Barcelona, donde jugó y ganó la Champions. Todo esto hacía suponer que el Barcelona iba a encontrar reforzar una idea y sostenerla, y de pronto aparece esto, no lo entiendo”, reconoció el Flaco.

“Sí, yo pensé que con Koeman iban a encontrar una idea de juego, es un hombre que estaba dirigiendo la selección holandesa y jugó en el Barcelona. Un presidente de un club que pierda a este jugador, yo no lo puedo creer”, continuó el ex entrenador campeón del mundo con Argentina en 1978.

A la hora de hacer un análisis sobre qué fue lo que lo impulsó a Messi tomar esa decisión, Menotti no dudó: “Evidentemente el que elige y decide esto es Messi, si Messi decide esto es porque no estaba feliz, y si tenés un jugador que es Messi y no está feliz, no tenés a Messi. La felicidad de Messi entra cuando la pelota está en sus pies”.

En diálogo con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad (FM 97.9 y LT10 Santa Fe), Menotti aseguró que “no es por un caprichito que toma esta decisión” porque ha vivido ahí y hace 12 años que está en el Barcelona. “Evidentemente algo ha pasado, es una decisión que no nace de la lapicera o el bolsillo, nace del corazón”, amplió.

Sobre lo que ocurrirá de aquí en más, en frente a los rumores de que el Manchester City es el principal candidato a contratarlo, Menotti tuvo una particular propuesta para el capitán de la selección argentina. “A Nosotros nos conviene que él juegue, en cualquier lugar pero que esté jugando. Si él no puede competir, que se venga para acá que lo entrenamos acá. Si no va a jugar, si no encuentra un club, que se venga para acá para el predio de la AFA y lo entrenamos todos los días”.

El Flaco también se refirió a las posibilidades de que La Pulga retorne a la Argentina para jugar en el club de sus amores, Newell’s. “Yo lo llevaría a Rosario Central pero lo perdonamos, ¡ja!, iré a todos los partidos que juegue”, afirmó.

Para terminar, Menotti apeló a una figura retórica para describir lo que será el Barcelona sin Lionel Messi. “La orquesta va a sonar mejor con este entrenador. El equipo seguramente va a jugar mejor, pero le estará faltando el mejor violinista y por más sinfónica que tengas siempre en cada orquesta hay, o un bandoneonista como Troilo, o un cantante como el Polaco (Goyeneche). Siempre hay uno que se te mete en el recuerdo de esa orquesta”.

Y cerró: “Por más bien que juegue el Barcelona le falta lo que no puede reemplazar, ese futbolista capaz de ganar el solo el partido”.

Otras frases de César Luis Menotti:

“Salvo en la época de Guardiola, siempre Messi salvó al Barcelona. La dirigencia cambiaba los entrenadores, el Tata Martino había jugado bien en Barcelona, pero si no ganás te cambian. El único que se sostuvo fue Pep porque encontró un montón de resultados. Ahí Messi era la frutilla del postre, después tuvo que ser el postre y la frutilla y no alcanza, es muy difícil”.

“Messi A Guardiola le llenaría el cerebro, necesita eso, alguien que le resuelva todo el sacrificio de entrenar para cuando llega la hora de los partidos, pero bueno, ¿a quién no le falta un Messi?”.

“No entiendo como Koeman no fue a la casa de Messi. Mirá si vos llegás al Ajax y Cruyff se enoja y se va, yo lo voy a buscar a la casa. Es una cosa que me sorprendió.

