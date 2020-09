Jorge Valdano dejó una tajante conclusión sobre el conflicto entre Messi y el Barcelona: “O se va a otro club o se va a su casa”

Jorge Valdano analizó el conflicto entre Lionel Messi y el Barcelona (Foto: Adrián Escandar)





Un testimonio que faltaba en el caso Messi era el de Jorge Valdano. La leyenda de la Selección campeona del mundo en México ’86 y figura internacional en el Real Madrid se refirió al conflicto interno que atraviesa el Barcelona con su máxima estrella.

La situación crítica que atraviesa la entidad catalana paralizó al mundo deportivo y la incertidumbre que se instaló sobre el futuro del astro rosarino es un tema que mantiene en vilo a todos los amantes de la pelota. “Leo ya se fue del Barcelona”, sentenció el ex futbolista más allá de que legalmente el hecho no está consumado.

“O se va a otro club o se va a su casa, pero Messi ya se fue del Barcelona. Estoy totalmente convencido, no tengo ninguna duda”, reflexionó Valdano en el programa Onda Cero de España, en declaraciones reproducidas por el diario catalán Mundo Deportivo.

El ex director deportivo del Merengue también comentó que lo mejor para el Blaugrana es comenzar a pensar que ya no contará con su capitán, pese a los intentos del club por retenerlo a toda costa. “Cuanto antes asuma el Barcelona que va a perder al mejor jugador de su historia, antes podrá centrarse en la reconstrucción”, señaló el ex delantero, quien en la actualidad se desempeña como analista de fútbol en la prensa española.

“A sus 33 años, Messi ya no se siente con fuerza para tirar solo del Barcelona, pero quiere seguir siendo Messi. Él ya se fue, digan lo que digan los papeles y en algún lugar tiene que recalar”, concluyó.

Cabe recordar que en las últimas horas Jorge Messi viajó rumbo a la ciudad condal con el objetivo de iniciar el diálogo formal con las autoridades de la institución para alcanzar un acuerdo que le permita a Leo terminar esa relación que comenzó hace 20 años.

El padre y representante del capitán del Blaugrana llegó directo a la pista en un ómnibus de traslado y se subió al avión familiar –matrícula LV-IRQ– en el aeropuerto de Rosario alrededor de las 13:15 (hora de Argentina). La aeronave levantó vuelo veinte minutos más tarde y se estima que aterrizará durante la madrugada española, por lo que se especula que podría mantener mañana mismo un contacto con el presidente Josep Bartomeu para acercar posiciones entre las partes.

Mientras su padre se traslada a la capital catalana con la intención de empezar a resolver el conflicto, Messi tuvo horas agitadas: estuvo en una reunión en la casa de Luis Suárez el lunes y el goleador uruguayo pasó a visitarlo este martes apenas terminó el segundo entrenamiento bajo el mando de Ronald Koeman. Según pudieron captar las cámaras de los medios locales, el cónclave entre los amigos no se extendió más allá de una hora en la vivienda del rosarino.

Se especula con que la comunicación que mantenga Jorge Messi con el presidente del Barcelona será clave para los próximos pasos de Leo. Desde que envió el burofax, sólo se conocieron sus movimientos en tres oportunidades (en todas las ocasiones, se reunió con su amigo Suárez). La respuesta del club podría ser el botón que impulse sus primeras declaraciones públicas, algo que se viene dilatando día a día.

