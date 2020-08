Sorpresa: Maradona piensa en un integrante de su familia como refuerzo de Gimnasia

Por el momento, Diego monitorea los entrenamientos físicos del plantel de Gimnasia desde su hogar. Y perfila el plantel (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

La pandemia del coronavirus parece no detener a Diego Armando Maradona en su afán por potenciar el plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata. Luego de haber renovado su vínculo en plena cuarentena y de realizarse el test para poder asistir a los entrenamientos de su plantel (por el momento, con el grupo enfocándose en las tareas físicas, monitorea las prácticas desde su casa) el director técnico ya piensa en cómo reforzar el equipo de cara a la próxima temporada. Y un familiar suyo, gran promesa de River, podría pasar a formar parte de las filas del Lobo en los próximos días.

Se trata de Hernán López Muñoz, juvenil de River Plate que además es el sobrino nieto del actual estratega del Tripero. El extremo de 19 años ya hizo su debut en el Millonario en 2019, cuando Marcelo Gallardo lo mandó a la cancha en el Monumental frente a Tigre en lo que fue una derrota por 3-2.

Zurdo, rápido y de buen pie, el joven nacido en Villa del Parque no fue convocado por el Muñeco para integrar el plantel de Primera en lo que fue la vuelta a los entrenamientos de los clubes argentinos. Es así, que su cesión al elenco platense podría ser una buena oportunidad tanto para López como para el club, ya que así tendría continuidad en Primera División.

En su momento, Diego Armando Maradona consultó la situación de Hernán López Muñoz para llevarlo al Dínamo Brest de Bielorrusia (Crédito: Hernán López Muñoz)

La historia del juvenil se había hecho conocida mucho tiempo antes de su estreno, apenas se conoció que su abuela es Ana, una de las hermanas del ex campeón del Mundo en México 86, y su padre es Daniel López Maradona, quien también fue futbolista, con pasado en Argentinos Juniors y San Miguel, entre otros clubes. También ofició como ayudante de campo del astro en su último paso por Dorados de Sinaloa.

Firu (apócope de Firulete), como es apodado el juvenil en los pasillos del Monumental, inició su carrera en el baby. Empezó en Pacífico, para luego desembarcar con sus gambetas en Juventud de Devoto, Agronomía y Cultural de Tapiales. Su paso al fútbol 11 se dio en Argentinos Juniors, el club en el que supieron brillar su padre y su tío abuelo.

Su desembarco en Núñez se produjo en 2014, por recomendación de Gabriel Rodríguez, actual coordinador general de las divisiones inferiores. Esa llegada estuvo plagada de controversias. “Me fui de Argentinos por cosas que no me gustaban. No jugaba mucho tiempo, entraba poco en los partidos. Llegó un momento en el que quería cambiar de aire”, explicó López en una entrevista concedida a Infobae.

“No me pesa ser familiar de Maradona, no me genera presión. Yo tengo que jugar de la manera que sé”, había asegurado el joven jugador. Claro que, en caso de desembarcar en el Lobo, habrá que ver si es capaz no solo de no sentir una carga por su linaje familiar, sino de tampoco sentir presión por tener al mejor jugador de todos los tiempos dándole indicaciones desde el banco de suplentes.

Antes de sumergirse en el mercado de pases, Maradona y su cuerpo técnico, encabezado por Sebastián Méndez, procuraron garantizar la continuidad de sus referentes: Lucas Licht, Paolo Goltz y Jorge Broun. Los dos primeros renovaron su vínculo casi de inmediato, pero con el arquero debieron trabajar copiosamente. Como entre Fatura y la dirigencia no llegaban a un acuerdo económico, el guardameta recibió otras ofertas. Sin embargo, el Diez insistió taladrándolo con mensajes y la semana pasada logró su objetivo.

Ahora llegó la hora de las incorporaciones. Por Firu López Muñoz hubo un primer acercamiento. “El deseo está”, indicaron desde el entorno de Maradona. ¿Se reunirá parte de la familia en La Plata?

