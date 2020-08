La obsesión de Riquelme en el mercado de pases de Boca finalmente firmará con otro grande de Sudamérica

Si bien la figura de Juan Román Riquelme es la encargada de encabezar el Consejo de Fútbol de Boca Juniors, no es normal que sea el ex enganche el que maneje personalmente las negociaciones en este mercado de pases. Claro que siempre que se requirió un trato especial ante una situación particular, fue el Torero quien alzó el teléfono para traer soluciones satisfactorias para el lado del Xeneize. Así fue como lo hizo con la renovación de Carlos Tevez y con el seguimiento del caso de Mauricio Isla, el principal apuntado por el conjunto para reforzar su plantel.

Sin embargo, parece que el magnetismo ni el poder de seducción de Román alcanzaron para que el chileno se termine de decidir por el cuadro azul y oro ya que desde los medios internacionales aseguran que el lateral rechazó el ofrecimiento del vicepresidente segundo y recalará en otro club. El Huaso tendría todo acordado para ser nuevo futbolistas del Flamengo de Brasil y así sellar su retorno al fútbol sudamericano, aunque no lo hará con el elenco de la Ribera.

Medios internacionales aseguran que Mauricio Isla aceptará una millonaria oferta del Flamengo y se transformará en su nuevo refuerzo Credit: Photo by Shutterstock

Tras quedar en condición de libre al finalizar su contrato con el Fenerbache de Turquía, se especuló con que el defensa de 32 años podría desembarcar en Boca debido a las contantes conversaciones con Riquelme y sus declaraciones de querer jugar en La Bombonera. Pero parece que la billetera del Fla pesó más ya que en Brasil informan que Isla aceptó una “millonaria oferta” por dos temporadas para vestir la camiseta del último campeón de la Copa Libertadores.

Isla tampoco volverá al Colo Colo, equipo del que se reconoció hincha y que también había entrado dentro de las posibilidades como destino. También habría desechado las ofertas del Betis, Valencia y Valladolid para continuar en el viejo continente.

De esta manera, en Boca no solo se quedaría sin su principal apuntado para fortalecer la banda derecha del equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, sino que podría pasar a ser uno de sus rivales directos en la Libertadores en caso de que se choquen con el equipo de Río de Janeiro en alguna instancia decisiva del certamen.

Con el fin de esta novela, habrá que esperar para si ver el Xeneize termina incorporando algún nombre en este mercado de pases. Cabe recordar que para la dirigencia la prioridad era la de asegurarse la continuidad del Apache, Mauro Zárate y Franco Soldano, hecho que cumplieron, por lo que ahora deberán abocarse al mercado. En los últimos días sonó el nombre de Edwin Cardona como uno de los candidatos a volver, aunque las tratativas con el Xolos de México están recién en pañales.

