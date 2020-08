El guiño de Nacho Fernández a River ante las versiones que indicaron que pidió irse del club

Luego de que hayan trascendido los rumores de una posible intención de irse de River, Nacho Fernández mandó un guiño a los hinchas del Millonario por redes sociales (Foto Baires)

Hace unos días se encendieron las alarmas en River Plate luego de que haya trascendido la oferta que llegó al club por parte del Atlético Mineiro por Ignacio Fernández y aunque finalmente la misma fue rechazada, desde el entorno del futbolista se deslizó que tendría en mente abandonar la institución. Sin embargo, parece que el propio Nacho se encargó de mandar un mensaje de alivio para el público Millonario con un posteo que hizo en sus redes sociales.

“Día 5 de entrenamiento. ¿Todo bien?”, fue la frase que redactó el volante de 30 años en la que mencionó a Diego Haliasz, fotógrafo oficial de la entidad de la banda roja. En la primera de las imágenes compartidas se lo puede ver a una de las figuras del equipo de Marcelo Gallardo sonriendo y levantando el pulgar de su mano izquierda. Y lo que parece una simple foto del entrenamiento del jugador junto con sus compañeros fue tomado como un gesto de tranquilidad por los hinchas.

Cabe recordar que luego de que se haya hecho pública la cifra de 7 millones de dólares brutos para el equipo del Monumental a cambio del surgido de Gimnasia de La Plata por parte del Galo y que no fue aceptada, se dispararon rumores de un supuesto deseo del mediocampista de tener su oportunidad fuera del país. Incluso corrió la versión de que ya se la habría transmitido al estratega de 44 años.

Incluso salió a hablar el manager de Nacho, quien lejos de apagar el fuego dejó una sugerente declaración en torno a su representante. “Estoy al tanto del pedido por Nacho Fernández. No se había enterado nadie, River la rechazó y de repente pasaron 15 días y me empezaron a llamar, pero ya es viejo. A River no le pareció suficiente. Siempre que es algo oficial tenemos la obligación de presentarlo al club, y el club tiene la obligación de hablarlo con nosotros. Si es conveniente para ambas partes se hará. La postura de Nacho es que sabe que está en una edad en la que tiene que hacer plata y si llega una oferta que le sirve también al club se verá. La situación del país está difícil, él lo sabe, pero hay acuerdos que lo sobrepasan”, indicó Damián Facciuto en diálogo con TyC Sports, confirmando que Fernández no descartaba una mudanza.

Más allá de estas afirmaciones de su representante o del hecho que a su edad el futbolista desee irse al exterior en busca de poder hacer una diferencia económica, Nacho da indicaciones de que se encuentra cómodo en el Millonario, donde es una clave en el esquema de juego del Muñeco al encontrar su mejor versión. En estos años no solo se afianzó como titular sino que se convirtió en el generador de juego de su elenco, a punto tal que ya acumula 170 partidos y es, solo por debajo de Leo Ponzio, el que más jugó en la era Gallardo.

Además, en enero ya había estampado la extensión (y mejora salarial) de su contrato hasta junio de 2023. En esta renovación estableció una cláusula de resición de 10 millones de dólares pero que en junio de 2021 disminuirá a USD 7.000.000, algo que beneficiaría al nacido en Castelli para ser fichado por un club y continuar su carrera en el exterior.

