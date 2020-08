La sugerente respuesta del representante de Nacho Fernández a los rumores que señalan que el jugador se quiere ir de River

Fernández y Gallardo. Para el Muñeco es una pieza clave

La noticia generó revuelo ayer en el mundo River: el Atlético Mineiro acercó a Núñez una oferta de 7 millones de dólares brutos por Nacho Fernández, que fue rechazada. La novedad disparó rumores de un supuesto deseo del mediocampista, de 30 años, de tener su oportunidad fuera del país. Incluso corrió la versión de que ya se la habría transmitido al entrenador Marcelo Gallardo.

En ese contexto, Damián Facciuto, representante del volante y ex mediocampista de Argentinos y Racing, dialogó con TyC Sports y expresó su postura sobre la situación. “Estoy al tanto del pedido por Nacho Fernández. No se había enterado nadie, River la rechazó y de repente pasaron 15 días y me empezaron a llamar, pero ya es viejo. A River no le pareció suficiente”, planteó sobre la oferta del elenco conducido por Jorge Sampaoli.

“Siempre que es algo oficial tenemos la obligación de presentarlo al club, y el club tiene la obligación de hablarlo con nosotros. Si es conveniente para ambas partes se hará. La postura de Nacho es que sabe que está en una edad en la que tiene que hacer plata y si llega una oferta que le sirve también al club se verá. La situación del país está difícil, él lo sabe, pero hay acuerdos que lo sobrepasan”, indicó, confirmando que Fernández no descarta una mudanza.

Tratándose de una pieza clave en la estructura del Muñeco Gallardo, en River no están para nada apurados por negociarlo, menos por una suma inferior a su cláusula de rescisión que es de 10 millones de dólares (libres de impuestos). La misma fue establecida cuando el mediocampista extendió su contrato hasta mediados de 2023, aunque en junio de 2021 pasará a ser de USD 7.000.000.

“La oferta era un poco menor a lo que ofreció el equipo de Coudet (Inter de Porto Alegre). Teniendo en cuenta la situación de la pandemia era esperable, es un contexto diferente. Tal vez se aprovechan de la situación de los clubes”, subrayó sobre el monto. Hace unos meses, Nacho también había sido pretendido por Los Ángeles Galaxy, de la MLS.

“Cuando él empezó en Gimnasia me decía que yo era muy duro, que buscaba siempre el detalle. Yo creo que es de esos jugadores como Enzo Pérez o Armani que no juega mal nunca. Hay jugadores muy importantes en River. Nadie es irreemplazable, pero hay que preparar a los otros futbolistas para que se parezcan a estos que están ya en el equipo”, dijo sobre el nivel de Fernández y respecto de cuál será el impacto de su ausencia en el funcionamiento del Millonario.

Por último, más allá del futuro inmediato del jugador, Facciuto reveló el plan que tiene Fernández para dentro de unos años. “Yo creo que Nacho en algún momento va a volver a Gimnasia. No sé cuando, si como jugador, dirigente, entrenador. Está muy agradecido a Gimnasia y no se olvida del club que lo formó”, concluyó.

