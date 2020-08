El dramático testimonio del futbolista argentino que vivió en el barrio donde sucedió la explosión en Beirut: “Donde estaba mi casa hoy no hay nada”

Con imagen de Reuters

Una impresionante explosión en el puerto de Beirut conmocionó al mundo. El estallido se originó en un depósito y dejó 73 muertos y al menos 3.700 heridos, confirmó el ministerio de Salud. El hecho ocurrió este martes en un galpón que contenía explosivos incautados y se sintió en toda la capital libanesa. La columna de humo fue visible desde varios kilómetros de distancia y la ciudad fue declarada zona de desastre.

Lucas Galán es el único futbolista argentino que jugó y triunfó en el Líbano. En diálogo con Infobae, brindó un dramático testimonio sobre lo ocurrido: “Me fui hace un año y medio, pero estoy muy shockeado porque jugué más de tres años en el país. Tengo muchos amigos y un cariño gigante por el lugar. Realmente ha sido un día muy duro para mí. He visto los videos que me han enviado y el lugar está totalmente destruido. Es muy triste realmente”.

El mendocino de 32 años realizó toda su carrera en el exterior y buena parte de su vida futbolística la hizo en el lugar que fue el epicentro de la tragedia. “El club donde jugaba estaba a unos siete kilómetros del estallido, pero yo viví toda la vida en la zona de mejor clase que está aproximadamente a quince cuadras de donde fue la explosión. Por los videos que he visto hoy no hay nada. Hablé con un periodista amigo, muy conocido de allá, y le pregunté si había llegado hasta donde yo vivía, porque él conocía. Y me dijo que sí, que está todo absolutamente destruido y que es peor que en la época de la guerra”, lamentó.

Lucas Galán se inició en Juventud Alianza (2010), pasó por Atenas Río Cuarto (2010-2011) y jugó Atlético Policial de San Fernando (2012), antes de irse al exterior para jugar en el Deportivo Coatepue de Guatemala (2013), donde marcó seis goles en 13 partidos. Su paso por centroamérica fue breve, ya que ese mismo año emigró en condición de libre y firmó por un año con el GS Kallithea, de la segunda división de Grecia (2013-2014). Entre Liga y Copa, el argentino marcó nueve goles en 26 partidos.

Una temporada después, arribó a el Líbano, donde vistió los colores de dos equipos: Salam Zgharta (2014-2015), Al-Ansar (2015-2016). Y fue en Oriente Medio donde Galán alcanzó su mejor performance, ya que en ambos terminó como el goleador de la temporada. En Salam anotó 20 goles en 28 partidos, logró que repitió un año después cuando fue contratado por el club más laureado de la Primera División de Líbano, el Al-Ansar de Beirut. Allí volvió a convertirse en el máximo anotador con 19 tantos. Antes de su retiro en el Al-Shabab Al-Arabi de Arabia Saudita (2018), Galán retornó a la argentina para jugar en Platense en 2017. Por pedido de Omar Labruna, junto con José Vizcarra, el otro refuerzo del equipo, disputó la segunda ronda de la Primera B.

“La última etapa ya me estaba cansando y por mi cabeza pasaba la idea del retiro. Cuando se terminó mi estadía en Platense me fui a Arabia con la idea de ya dejar el fútbol”, reconoció el argentino, quien pese al tiempo transcurrido sufre a la distancia todo lo que está padeciendo el pueblo libanés: “Es terrible. Hay mucha gente de bien. Ellos han sufrido mucho la guerra en Beirut, que ha destruido todo. Y ahora esto, no lo puedo creer”.

Así luce el puerto de Beirut tras la explosión en un depósito (REUTERS/Issam Abdallah)

Si bien aún se desconoce las causas que provocaron el estallido, las autoridades informaron que la magnitud del mismo se debió a que éste ocurrió en un almacén de materiales explosivos de alto poder que habían sido confiscados en años anteriores. La cadena libanesa LBCI precisó que la sustancia que explotó fue nitrato de sodio, utilizada como fertilizante, conservante de alimentos y también para producir explosivos, parte de un cargamento que había sido confiscado a un buque un año atrás. Esto fue confirmado, además, por el director general de Aduanas del Líbano, Badri Daher, quien habló de “toneladas de nitrato”.

El nitrato de sodio es un compuesto químico utilizado comúnmente como fertilizante y conservante de comida. Sin embargo, en combinación con otras sustancias puede ser utilizado para fabricar explosivos y también combustible sólido para cohetes. Por esta razón su comercio suele estar altamente regulado y controlado.

Hasta el momento se han registrado 73 muertos y al menos 3.700 heridos, pero las autoridades señalan que la búsqueda es constante por hallar más sobrevivientes, por los que las cifras podrían aumentar con el correr de las horas.

