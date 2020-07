La crítica de un ex Boca a Junior Alonso por su salida del club: “Siempre es mejor irse por la puerta grande”

Morel Rodríguez criticó a Junior Alonso por su salida de Boca EFE/Joédson Alves/Archivo

En Boca Juniors ya comenzaron a hacer sus primeros movimientos en el mercado de pases para reforzar el plantel y así ir en busca de su principal objetivo: la séptima Copa Libertadores. Sin embargo, durante la cuarentena el club se llevó una sorpresa por parte de Junior Alonso, que decidió no continuar en el club y firmó como nuevo refuerzo de Atlético Mineiro. Fue así que un ex campeón con el Xeneize criticó al defensor por su salida.

Claudio Morel Rodriguez se mostró disgustado por la manera en que su compatriota dejó el elenco de la Ribera. “Siempre es mejor irse por la puerta grande, uno nunca sabe la vuelta de la vida. Son decisiones personales”, comentó el ex lateral que levantó la Libertadores en 2007, en diálogo con el programa radial Boca de Selección.

Cabe recordar que el cuadro azul y oro había tomado la decisión de hacer uso de la opción de compra del paraguayo de 27 años que pertenecía al Lille de Francia (una suma cercana a los 3.500.000 de euros), pero el futbolista eligió alejarse acusando motivos familiares y firmó en el elenco de Brasil, que le comprará su pase.

Morel destacó el labor de Miguel Ángel Russo al mando del plantel y aseguró que el DT "sabe llegarle al jugador" Télam 162

El hombre de 42 años conoce a la perfección lo que es el mundo Boca tras defender sus colores durante seis años (2004-2010) y conquistar nueve títulos. “Vistiendo la camiseta de Boca tenés que tener personalidad, te tenés que plantar, tener que saber jugar mano a mano. Estas en el equipo más grande del mundo, tenés que tener carácter. La repercusión que tiene la camiseta de Boca no la tiene ningún otro equipo”, destacó el nacido en Asunción.

Otro de los temas abordados por Morel fue el de cómo ve a Miguel Ángel Russo al frente del plantel ya que él lo tuvo como entrenador en la gesta del 2007. “Se nota la mano de Miguel en el equipo. Sé lo que es como persona y como profesional y quedó demostrado. El mejor ejemplo fue con Carlitos, antes no tenía continuidad y mirá como terminó. Sabe cómo llegarle al jugador, de darle esa cuota de confianza para que el jugador juegue y haga sacar lo mejor de cada posición. La verdad me puso muy contento”, afirmó.

Por último, dio su opinión acerca de lo ocurrido durante la renovación de Carlos Tevez, cuando integrantes del Consejo de Fútbol como Jorge Bermúdez y Raúl Cascini salieron a tildar al Apache como “un ex jugador” y todo el conflicto que se armó a partir de ello. “No está bueno ver que tantas figuras, ex jugadores hablen así de sus ex compañeros. Carlitos es un ídolo del club, todo hincha de Boca quiere que se retire en el club, el hincha lo va a disfrutar mucho”, concluyó.

