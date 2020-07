Prigioni y el insólito motivo por el que un ex entrenador le impidió romper un récord en la NBA: “Me lo hizo a propósito”

Prigioni develó el día que estuvo cerca de batir un récord con Los Ángeles Clippers pero su entrenador se lo impidió (AP)

Si bien en la actualidad Pablo Prigioni se destaca como entrenador asistente en los Minnesota Timberwolves, es imposible dejar a un lado la brillante carrera que edificó como base en sus más de 21 años como profesional. Fue así que en una entrevista en la que hizo un repaso de todo su camino ligado a la naranja, el cordobés contó una insólita situación que le tocó vivir con un ex entrenador.

La temporada 2015/2016 lo tuvo al nacido en 1977 como jugador de Los Ángeles Clippers, franquicia que tuvo un muy buen desempeño en la fase regular pero que luego no pudo en el primer cruce de playoffs ante Portland Trail Blazers. Sin embargo, en un partido ante Miami Heat, Prigioni, entonces con 38 años, tuvo una velada de ensueño, al nivel de que estuvo muy cerca de establecer un récord con su equipo de no ser por su coach, Doc Rivers.

“En los Clippers, sabía que tenía seis o siete minutos de pista en la primera parte y otros siete en el segundo tiempo, así que de eso yo tenía que producir al máximo ya sea con un robo, una asistencia, un tiro o lo que sea. A mi siempre se me dieron bien los robos, en España creo que fui el máximo robador de la Liga tres o cuatro veces. En ese partido de ocho robos en 14 minutos contra Miami, pasó algo muy curioso y gracioso”, anticipó Prigioni, en diálogo con el periodista Álvaro Martin para el podcast Vidas NBA, sobre aquel hecho inédito.

Luego, continuó: “Al día siguiente, me entero de que Doc tenía el récord con los Clippers de nueve recuperos, pero los había hecho en 22 minutos y yo llevaba ocho en 14, así que me quitó y me sentó. Entonces le dije ‘lo hiciste a propósito, no querías que te rompa el récord’, ja. Él no lo había hecho con 38 años, sino mucho más joven. Pero fue algo muy gracioso”.

Actualmente, Prigioni se destaca como entrenador asistente en los Minnesota Timberwolves (Cody Sharrett / Timberwolves)

Más allá de que el entonces número ‘9′ del elenco angelino se tomó el hecho con humor, la realidad es que de haber permanecido dentro de la cancha, el argentino seguramente hubiese alcanzado la marca de Rivers, acción (9 robos o más en un partido) que solo consiguieron 50 jugadores en toda la historia de la NBA.

Además, Prigioni relató otra anécdota que refleja a la perfección la facilidad que tenía para recuperar el balón. “Ya siendo asistente en los Brooklyn, fuimos a jugar frente a los Knicks y cuando estoy llegando al Madison Square Garden me encontré con alguien que trabaja en la televisión. Lo saludo y me dice que el se encargaba de las cámaras en los partidos. ‘Cuando vos llegaste a Nueva York, las primeras veces que robabas pelotas estabas fuera de cámara porque ya enfocábamos para el otro lado, así que tuvimos que adaptarnos cuando vos estabas en cancha para filmar si robabas la pelota', me lo dijo el año pasado. Tuvieron que cambiar todo el set up de las cámaras y dejar una más tiempo por si yo hacía ese robo para tenerlo grabado”, detalló el integrante de la Generación Dorada que consiguió el Bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

