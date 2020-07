Atento River: la contundente frase de Jorge Carrascal con respecto a su futuro

Jorge Carrascal aparece en la órbita de varios equipos europeos (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)

En River están expectantes de lo que pueda suceder en el mercado de pases. Varios clubes levantaron el teléfono para interiorizarse sobre las situaciones contractuales de futbolistas como Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Rafael Santos Borré o Juanfer Quintero.

Aunque aún no logró asentarse dentro del equipo titular, la actuación de Jorge Carrascal en el Preolímpico rumbo a Tokio 2020 lo puso en la agenda de varias instituciones europeas, como Fiorentina, Besiktas, Juventus y Betis.

Ante este cuadro de situación, fue el propio futbolista el encargado de dejar en claro cuál es su idea a futuro. “En River quiero quedarme al menos dos o tres años. Este club me ha brindado muchas cosas, principalmente felicidad. Cuando uno la encuentra se siente bien como futbolista. A pesar de los pocos partidos que tuve, la verdad es que hay un grupo de personas que a uno lo hacen sentir especial”, comentó en diálogo con Radio Caracol.

“No he recibido noticias de mi representante. Sí he visto muchos rumores al respecto, pero ahora mismo estoy enfocado en River”, recalcó el volante. Desde su arribo a la institución a principios de 2019, el polifuncional deportista disputó 17 partidos, en los que marcó 3 goles (uno por Copa Libertadores y dos por Superliga) y una asistencia.

Jorge Carrascal elogió la labor de Marcelo Gallardo (REUTERS/Agustin Marcarian)

Carrascal, que el próximo fin de semana viajará rumbo a Colombia para continuar el confinamiento cerca de su familia (en Argentina aún no hay certezas para la vuelta al fútbol), elogió al director técnico Marcelo Gallardo: “Sigue ayudándome a crecer. Me entiende como individuo y futbolista, me permitió evolucionar mucho. En River hay jugadores muy competitivos. Me siento feliz trabajando y sigo esforzándome para poder mejorar siempre”.

“Estoy esperando el itinerario y los permisos, para estar con la familia, que hace mucho que no la veo. Ante este escenario todo el mundo quiere estar en su hogar, cuidando a su familia. Estoy mucho tiempo solo aquí, quiero estar con ellos”, concluyó el ex Millonarios. Sus compatriotas Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré se encuentran en su país desde hace varias semanas.

