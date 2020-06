Roccuzzo también se refirió al fallido proyecto que encabezó junto a su amiga y esposa de Luis Suárez, Sofía Balbi. En este punto, al hablar sobre del futuro y su cuenta pendiente, no dudó de que estará enfocado a los asuntos relacionados con los derechos de la mujer. “Es algo en lo que he estado pensando durante mucho tiempo, porque hay tantos temas en los que me gustaría involucrarme y muchas mujeres que me inspiran todos los días. Veo la educación como uno de los derechos más importantes para mí. Creo que si tuviera que elegir un caso, lo elegiría porque contribuye a la igualdad y el empoderamiento de las mujeres”, destacó.