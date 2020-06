El buzo con el que Messi llegó al Camp Nou y fue furor en las redes sociales: qué famoso aparece estampado

(@FCBarcelona_es)

Luego de su glorioso retorno al fútbol el último sábado en donde anotó un golazo y dio dos asistencias en la goleada por 4-0 del Barcelona al Mallorca, Lionel Messi volvió a pisar el Camp Nou en el marco de un partido oficial, ya que su equipo se mide allí ante el Leganés por la 29ª fecha de La Liga de España.

Es así que, con la intención de retratar su vuelta a casa, la Pulga fue fotografiado caminando por los pasillos del estadio del elenco blaugrana y la imagen fue rápidamente compartida en las redes sociales del club. Pero nadie iba a imaginar que la misma iba a tener tanta repercusión debido a la indumentaria que portaba el astro rosarino, lo que provocó furor entre los usuarios.

Pese a que en pocos días en Europa entrarán en el verano, el argentino llegó al recinto abrigado con un buzo de Marlon Brando, actor que interpretó al personaje de Vito Corleone en la famosa saga de El Padrino (dirigida por Francis Ford Coppola). La sudadera corresponde a la última temporada de la marca Dolce&Gabbana, firma que viste al delantero de 32 años desde hace ya tiempo, y la misma tiene un costo de 782 dólares.

Si bien hasta ahora se desconocía el fanatismo de del capitán del Barça por el legendario actor estadounidense, este martes se descubrió su admiración. Brando, ganador dos veces del premio Óscar a mejor actor (1954 y 1972), protagonizó otros grandes éxitos de Hollywood como Un tranvía llamado Deseo, On the Waterfront y Último tren a París, entre otros tantos largometrajes. El artista que murió en 2004, a los 80 años, en Los Ángeles fue un ícono del cine no solo por su talento a la hora de desarrollar un personaje sino también por su apariencia.

Brando interpretó el papel de Vito Corleone en El Padrino (1974) Photo byShutterstock

La publicación sumó más de cuatro mil Me Gusta en apenas una hora y recibió cientos de comentarios por parte de los fanáticos. “Mejor jugador de fútbol de la historia llevando jersey del mejor actor de la historia”, “Qué fachero, Messi” o “Marlon Brando en la playera! Buenísima!”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los hinchas acerca de la vestimenta.

Ante el Leganés, los de Quique Setién están obligados a ganar para seguir manteniendo la distancia que los separa del Real Madrid en lo más alto del campeonato. Tras la victoria de ambos gigantes de España, la diferencia continúa siendo de dos puntos.

El técnico español tiene en sus manos un desafío importante ya que deberá administrar bien la plantilla para poder afrontar lo mejor posible la seguidilla de partidos que tiene el conjunto catalán. A pesar de ello, todo parece indicar que Messi se perderá la menor cantidad de minutos posibles y será titular en un tridente en el que la duda pasa por la vuelta de Luis Suárez desde el arranque.

El ganador de seis Balones de Oro sin duda que volverá a robarse las miradas del mundo. Después de haber hecho un partido fantástico en su vuelta a los terrenos de juego después de 98 días sin fútbol, el argentino está a punto de batir un increíble rércord personal. De meter un doblete contra el Leganés alcanzará los 700 goles en su carrera: 628 goles con el FC Barcelona y 70 con la selección argentina.

