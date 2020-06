Además, consultado por el estado de Diego durante la cuarentena, Bragarnik contó que el DT se mostró muy entusiasmado al esterarse de que seguiría en el Lobo. “Trato de hablar puntualmente de lo deportivo, tengo muchas cosas y no lo he visto personalmente. He dialogado tres veces en estos 80 días y lo noté bien, con la certidumbre de querer continuar. Anoche cuando estábamos muy cercanos a cerrarlo, lo noté muy feliz porque me siempre dijo que quería seguir y estaba muy contento en Gimnasia. Más allá de que habían preguntado por él, siempre la prioridad la tuvo Gimnasia”, concluyó.