El Pepe compartió su experiencia personal en el club para comparar las situaciones de Nandez y Benedetto: “Yo pasé las dos en Boca. En la época de Bilardo la pasé muy mal porque me insultaba toda la cancha, tuve un mal momento y me fui porque Carlos no me quería. Cuando volví estaba el Bambino (Veira) y tenía su equipo. Volví cuando estaba Bianchi, que me conocía y quería mi revancha. La vine a pelear pero no me fui como ellos escapándome para que no me insultaran. No es ‘quiero venir cuando Boca es bueno’”.