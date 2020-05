El futuro de Ignacio Scocco no es claro. El delantero se debate entre continuar su carrera en River o retornar al club de sus amores Newell’s Old Boys de Rosario. El futbolista que este 29 de mayo cumplirá 35 años le pidió a la dirigencia de River un tiempo para contestar acerca de la renovación de su vínculo que vencerá el mes próximo. Por supuesto, la pandemia de coronavirus complicó su situación personal y hasta el momento no dio una respuesta definitiva.