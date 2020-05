Matías Kranevitter fue uno de los jugadores de River que fue agredido con aquel químico y recordó cómo se sintió en los instantes posteriores. “Nunca supimos que era gas pimienta lo que nos tiraron y nadie sabía que no te tenías que refregar la cara. Los primeros cinco que salimos nos agarró a morir, empezamos a gritar y no sabíamos lo que había pasado. Yo no veía, me tuve que tirar en el túnel”, contó “El Colo”, que hoy juega en Rayados de Monterrey de México, en diálogo con TNT Sports.