“Me decepcionó”, dijo Gary Neville, una de las figuras del Manchester United. El ex lateral derecho expresó su malestar con el actual futbolista de Boca por cómo bajó su rendimiento antes de abandonar el United. “Lo que me molestó de Tevez fue que bajó sus herramientas en la segunda temporada. Me decepcionó que, como profesional, no actuó de la manera correcta”.