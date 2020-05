El ex presidente de San Lorenzo, hoy parte del gobierno nacional, reconoció que todavía “falta mucho tiempo” para que se puedan ver espectadores en los recintos deportivos. Sin embargo, dejó en claro que espera que la vuelta de la actividad deportiva pueda reiniciarse completamente antes de fin de año: “Tenemos que estar en condiciones de hacerlo antes de fin de año. Otras ligas lo están haciendo. Tenemos que pensar en posibilidades de testos para los jugadores. Esta situación era totalmente impensada hace un par de semanas porque la cantidad de testeos todavía no eran masivos, y no teníamos la cantidad para hacerlo. Pero teniendo ese medio me parece que debemos pensar, con un protocolo muy estricto, en que se empiecen a normalizar las actividades”.