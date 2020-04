El ex goleador del Arsenal y del Barcelona, le confesó al ex Independiente su admiración hacia él: “La primera vez que jugué contra ti, fue Barcelona-Atlético Madrid, 4-3 e hiciste dos goles. La primera vez que vi tus piernas dije ‘¿eso qué es?’". Fue entonces, entre risas, que el Kun admitió que los músculos en sus piernas no son producto de su trabajo diario: “Odio hacer fuerza en las piernas. Las piernas las gané de chico jugando todo el tiempo a la pelota, en el barrio y en Primera”.