Zabaleta emprendió camino hacia una de las residencias de La Pulga, quien seguía dormido a su lado. “Imaginate la responsabilidad mía, tenía a Messi al lado, 80 palos de euros”, bromeó el defensor de 35 años. “Arrancamos para la montaña y cuando llegamos me dice: ‘pero te dije a mi casa’. No, me dijiste Castelldefels. ‘No, a mi casa de Barcelona, acá no hay nadie. Me quiero ir con mi viejo’. Y bueno, pegamos la vuelta, me tuvo una hora yendo de un lado al otro. No lo podía dejar tirado”, agregó entre risas Zabaleta, quien recordó que cada vez que salían Jorge Messi, papá de la Pulga, lo miraba como diciendo ‘cuidalo eh’.