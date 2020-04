“Oscar, dejame contarte una anécdota del Mundial que vos seguramente ni te acuerdes. Siempre te tuve gran admiración. Y a mí se me estaba pasando el Mundial. No aguantaba más la situación. Siempre respeté lo de la suplencia y uno en el momento que venía el equipo no puede mostrar un descontento. Pero honestamente, con mi personalidad había algo que ya no aguantaba más. Me acuerdo que entrenábamos a la tarde y me fui a dormir la siesta. Transpiraba, no podía ni dormir. Y agarré el teléfono: me había escrito un gran amigo del pueblo. Me dijo: ‘¿Viste lo que dijo Ruggeri?'. No, estaba durmiendo... Vos en el programa del mediodía habías dicho: ‘Yo soy Demichelis, a los 34 años, se me está pasando el Mundial, voy y le tumbo la puerta a Sabella y le digo me ponés, me ponés y me ponés’”, recordó.