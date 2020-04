Surgido de la cantera del Monumental, club en el que disputó tres temporadas pero sin tanto rodaje debido a su corta edad y la presencia de grandes jugadores en su puesto, el futbolista rememoró sus días en el Millonario y una particular anécdota en un Superclásico ante Boca: "Cuando me dijeron que iba a ser titular contra Boca en La Bombonera estaba re cagado, no podía dormir las últimas dos noches. No me lo esperaba. Sabía que tenía que demostrar todo lo que tenía y era muy difícil para mí. Nunca había jugado en la Bombonera”, detalló acerca del encuentro por el encuentro de semifinales de la Copa Sudamericana 2014.