Memorioso, Farrer recuerda con el orgullo de quien fue testigo directo que vio en acción a los ocho futbolistas argentinos que hasta hoy vistieron la camiseta del Sunderland: Claudio Marangoni, Julio Arca, Nicolás Medina, Oscar Ustari, Marcos Angeleri, Ricardo Alvarez, Santiago Vergini e Ignacio Scocco. “El que más me gustó de todos fue Arca, que era brillante en el lateral izquierdo. Marangoni, que fue el primer argentino que jugó para nosotros entre 1979 y 1980, tenía un montón de habilidad, pero era lento para el fútbol inglés. Y Scocco, que sé que hoy está en River Plate, no logró adaptarse al Sunderland. Pero siendo justo con Scocco, estaba jugando en un equipo pobre”, ofrece precisiones y de paso exculpa a Nacho por su olvidable paso por el club inglés, en el que jugó apenas ocho partidos y no anotó goles.