“Tengo un montón para contar. El 31 de diciembre de 1999, en las Cuevas de Ongamira (Córdoba), estábamos con una novia que tenía yo acampando en un lugar donde no había nada. Vimos como cientos o miles de OVNIS. Era difícil saber la cantidad. Aparecieron de la nada, eran aparatos metálicos y otras eran como luces extrañas que dejaban un arcoíris dorado en el cielo. Eran objetos voladores que no se podían identificar, por eso les digo ovnis. Algunas sí eran naves porque les vimos el metal. La cantidad eran increíble, no llegamos a ver todo de la cantidad de cosas que pasaban por el aire. Pasaban a gran velocidad, volvían, subían y bajaban”, detalló Maravilla.