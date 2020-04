Cuando Popovich decidió que sea suplente y cerrara los partidos: “No te voy a mentir que de entrada no me gustó nada. Lo entendí con tiempo, no enseguida. Y después sí me identifiqué totalmente y me gustó el rol. Me gustaba la forma en la que entraba en la cancha y me hacía dueño del equipo en ese momento del juego. Era un tema de ego, que no ser titular o que no me mencionaran en la entrada en calor no dependía de mi valor. Una vez que disolví eso, que te lo imponen de afuera eh, porque todos me preguntaban sobre eso. Pero hubo que trabajarlo y hablarlo. Compré el rol y después dejé como un ejemplo en el equipo para lo que vino después”.