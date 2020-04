“Conocí la historia desde adentro de Nicolás de la Cruz, a quien (Gallardo) fue a buscarlo al aeropuerto, para que no se fuera, cuando no le salían las cosas; y hoy es una de sus figuras”, señaló Carrascal padre, quien destacó la labor del Muñeco y reveló que no fue al único que ayudó cuando la situación los desbordaba.