Atraparon a un joven delincuente que participó de cuatro robos en tan solo dos semanas en Pilar

Un joven, presunto integrante de una banda dedicada a robos, fue detenido en Pilar por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Pilar de Todos)

La madrugada del 14 de mayo de 2026 marcó el inicio de una serie de robos a mano armada que sembraron preocupación entre los habitantes de Pilar, al norte del Conurbano bonaerense. En menos de 10 días, al menos cuatro asaltos violentos fueron atribuidos a una banda que operaba con un patrón meticuloso y sumamente agresivo, dejando a la comunidad en alerta y a las fuerzas de seguridad bajo presión. Ahora, cayó uno de sus miembros.

La modalidad de los hechos llamó la atención de los investigadores: los delincuentes elegían a sus víctimas en la vía pública o justo cuando llegaban a sus hogares. En todos los casos, las amenazas con armas de fuego y la rapidez en la ejecución fueron constantes. Las víctimas, sorprendidas y superadas en número, se vieron forzadas a entregar sus vehículos junto con dinero, teléfonos y documentación personal. Solo el despliegue coordinado de distintas unidades policiales permitió avanzar en la investigación y llegar a la detención de uno de los presuntos responsables.

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Según informó el portal Pilar de Todos, la resolución parcial de la causa llegó tras extensas tareas de campo y relevamientos de cámaras de seguridad. El único detenido hasta el momento, un joven de 21 años, fue aprehendido formalmente en la Comisaría 5ta de Moreno, donde ya permanecía alojado por un delito similar.

La orden de allanamiento, secuestro y detención fue librada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 del Distrito Pilar y el Juzgado de Garantías N° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, tras el trabajo conjunto de la SubDDI Pilar y el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 1ra de Pilar.

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El primer hecho reportado ocurrió el 14 de mayo, cerca de las 02:30, cuando cuatro sujetos interceptaron a una mujer de 49 años que circulaba en una camioneta Volkswagen Tiguan de la empresa donde trabajaba. Los asaltantes, equipados con pasamontañas, guantes y armas de fuego, obligaron a la víctima a descender del vehículo. Además del rodado, se llevaron sus pertenencias, dinero en efectivo y una suma en dólares estadounidenses.

El 18 de mayo, a las 21:30, la banda actuó nuevamente. En esta ocasión, la víctima fue un hombre de 43 años, quien llegaba a su domicilio en la localidad de Agustoni acompañado por su hija menor. Bajo amenazas, le arrebataron el automóvil Volkswagen Tera Trend y aproximadamente $250.000 en efectivo, además de su celular, tarjetas bancarias y llaves.

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El tercer episodio ocurrió el 19 de mayo, a la misma hora que el primer asalto. Frente al domicilio de un hombre de 43 años en Pilar, cuatro sujetos —a bordo de un Mercedes Benz A200 blanco sin patente— lo abordaron y, a punta de pistola, le sustrajeron el vehículo. La coincidencia en el modelo y el color del auto empleado por los asaltantes reforzó la hipótesis de una banda organizada.

El último hecho se registró el 22 de mayo, a las 21:00, en la intersección de la calle De la Visitación y Colectora 12 de Octubre. En esta ocasión, cinco individuos que se movilizaban en un Chevrolet Cruze oscuro interceptaron a un hombre de 42 años, robándole una Volkswagen Amarok gris. A pesar de que el rodado contaba con rastreo satelital, los delincuentes lograron llevárselo. Posteriormente, gracias al sistema de geolocalización, el vehículo fue hallado estacionado en la avenida Teresa Mastellone, frente a la planta de La Serenísima, en General Rodríguez, y puesto bajo resguardo de la Comisaría 1ra de esa jurisdicción para las pericias correspondientes.

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El sospechoso fue detenido en la localidad de Moreno (Gustavo Luis Gavotti)

La investigación avanzó a partir del análisis de las filmaciones de cámaras de seguridad y de tareas de inteligencia realizadas en la zona. El operativo culminante se llevó a cabo en un domicilio de la calle Pedro Morelli, en Campana, donde se secuestró un teléfono celular y se identificó a quienes residían en el lugar.

El joven detenido enfrenta cargos por asociación ilícita y robo calificado, además de otras causas previas. Según la información policial, los demás integrantes de la banda permanecen sin identificar.

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La causa está a cargo de la UFI N° 1 de Pilar, con intervención del Juzgado de Garantías N° 7 de San Isidro, que dispuso el allanamiento, secuestro de elementos y detención del principal sospechoso. El procedimiento fue resultado de un trabajo coordinado entre distintas dependencias policiales, que continúan abocadas a la identificación del resto de los integrantes de la banda.

Fuentes judiciales indicaron que el sospechoso permanecerá detenido mientras avanza la investigación y se realizan pericias sobre los elementos secuestrados. Entre estos, el teléfono celular incautado podría aportar información relevante sobre la operatoria y posibles cómplices.

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