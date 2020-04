“Estoy en el palco para ver el partido, de repente me dicen que acababa de pasar Diego. Salgo, no digo nada. Hace años que no lo veo y lo voy a saludar, sabiendo qué podía pasar cualquier cosa. A Diego no lo veía desde el velatorio del papá, el entierro. Sabía que podía tener una chance, con Diego nunca sabés. Pero cuando Don Diego falleció, yo venía de ser su manager, amigo, hermano, el hombre que le salvó la vida, y un día fui el hombre que le robó la plata de sus hijas. Ese es el Diego que yo conocí. Él día del velorio que me llama me dice: ‘Don Diego te adoraba, ¿no vas a venir?’. Por supuesto fui, y el día del entierro, ante cientos de personas, pega un grito y me da la manija del cajón de su papá para que lo lleve. Si le robás la plata de las hijas no le das la manija del cajón de tu papá".