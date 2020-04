La Selección: “Acá no tenés que tener durante 10 o 12 años una misma Selección. Hay otros jugadores y más en Argentina que siempre van saliendo. La Selección no es para dormirse, tenés que estar despierto y el DT no tiene que casarse siempre con los mismo. Creo que la Selección pasada fue la mejor de todas por la experiencia que tenían. Se criaron prácticamente juntos, eran hermanos y amigos. No se llegó a conseguir porque se hizo tan familiar que no se podrían reprochar nada y ahí no se hizo lo que nos hubiese gustado. El mejor partido que vi yo fue contra Alemania en Brasil, porque fue un partido para ganarlo y se perdió. Se jugó más con el corazón que con la cabeza, hicieron las cosas bien pero falló Messi y falló Palacio. Así es el fútbol, pero creo que una Selección no se tiene que hacer vieja, se tiene que ir renovando”.