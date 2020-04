— Me volví como loco. Dije “estamos haciendo todos un gran esfuerzo y en un día se pierde”. Le erraron. Después lo corrigieron. Son cosas para las que por ahí no estamos preparados. ¿Sabés cuál es el tema? Que muchos no entienden. Yo mismo. Y eso que tengo una edad que puedo hacerlo. Pero voy al Banco, me atiende una cajera, me da el ticket... Algunos te dicen “¿por qué no pagás por el teléfono?”. Bueno, loco: no me gusta pagar por teléfono. No me gusta por Internet. Me gusta ir al Banco, hacer la cola, pagar y llevarme mi recibo. ¿Qué quieren que le haga? Y como yo, muchos. Me encuentro con un montón de gente cuando voy al Banco. Ahora no puedo ir. No pagaré. Qué sé yo... Espero que el Gobierno no venga con el tema de intereses. O que te hagan lío... Espero que nos den la posibilidad de ponernos al día.