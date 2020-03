“Yo no tuve la suerte de poder estudiar, me la tuve que jugar por el fútbol y gracias a Dios pude jugar profesionalmente. Pero no me salvé, y hoy en día me tengo que arremangar para adelante para darles de comer a mis cinco hijos. Por favor, ya que ustedes se pueden quedar en su casas, quédense. A mí me gustaría poder estar en mi casa con mis hijos y no arriesgar mi vida. Si tienen la posibilidad, hagan ese esfuerzo”, concluyó Omar en su discurso dirigido a los oyentes y el pueblo argentino en general.