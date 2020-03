“En el primer partido que me cruce a Götze le di un lindo murrazo terrible, pero después todo bien”, reveló el Rusito desde el otro lado de la línea telefónica. Fanático de la Albiceleste, el ex volante de Estudiantes lleva en su piel al máximo símbolo que representa al fútbol argentino. “Cada vez que me ven el tatuaje de Maradona en Alemania me cargan y me dicen que me haga el de Messi en la otra pierna”, aseguró entre risas.