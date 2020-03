Por eso, Joel Matip venía del culminar una hazaña en el verde césped y de celebrar con sus compañeros: “Después del juego, nos alineamos y nos abrazamos de frente a la grada y junto con los fanáticos cantamos You Will Never Walk Alone (canción emblemática del Liverpool). Ese fue uno de los momentos más hermosos de mi carrera, tal vez en el mismo nivel que mi debut con el Schalke en Múnich”.