“Mirá, apareció Juanfer. El cabeza de dedo gordo. Qué jugador, qué zurda", dijo Martínez. “Cómo me hubiese gustado jugar con él”, continuó Driussi. “Tenía una zurdita amigo, vos picá que te la ponía adelante”, agregó el Pity. “Se quiere ir ahora el tipo”, le informó Gonzalo y al unísono le pidieron que se quede. “¿A dónde querés ir? ¡Quedate en River hermano, no te vayas Juanfer! Por qué no te quedás ahí para disfrutar, dejá que ya paseaste mucho. La rúcula (por los dólares) ya la juntaste, la tenés toda, sos amigo de Maluma je”.