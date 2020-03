Ginóbili: “No es que me cuesta, no sabía andar directamente. Nací en la ciudad, no me dieron nunca una bici. Soy el tercero de una familia y pasó de largo. Después cuando tenía 12 años y todos sabían andar, a mí me daba vergüenza ponerle las rueditas y no iba a andar así. Entonces pasé mi adultez y adolescencia sin saber. Ni bien me retiré con mis hijos de 8 dije que no podía perderme andar en bicicleta con ellos y empecé a andar con mis hijos, sin rueditas obvio. Empecé tempranito a la mañna cuando no había ningún vecino y a los 40. No anduve en bicicleta por 32 años de mi vida”.