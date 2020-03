“Él es José Antonio Valdés, el infectólogo cubano creador del Interferón, hoy clave en la lucha contra el Covid-19. Cuba le demuestra al mundo que no hay bloqueo que pueda frenar el desarrollo científico de un pueblo soberano. DIFUNDIR”, fue el tuit publicado por el usuario @zekezekeze este martes por la noche. El mismo no tardó en ser replicado por varios seguidores, convirtiendo la imagen del ex DT de Tigre y San Lorenzo, entre otros equipos, en tendencia. Cabe destacar que José Antonio Valdés es el nombre de un médico cubano que murió en 1923 y se desempeñó en el área de neurocirugía.