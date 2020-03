Vale destacar que el plantel del Rhein-Neckar se vacuna contra la gripe, por lo que en un principio pensaron que los síntomas eran un efecto secundario y no coronavirus.“Te sientes como si fuera una gripe, pero el otro día fue muy curioso porque yo tenía la sensación de que estaba en 40º de fiebre y me estaba muriendo, con los ojos rojos y calientes, pero no tenía fiebre alta. Como máximo he tenido 38°”, concluyó Guardiola.