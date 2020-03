“Me entreno en casa, tranquilo; los jugadores no somos inmunes y ante todo está la salud. El fútbol mueve muchas cosas y a veces se deja de lado la salud”, comenzó con su crítica. “Los hospitales han colapsado, se ha hecho un contagio muy grande, un poco han subestimado esto. Si tenés síntomas te dan un número para llamar y sugieren no ir a los hospitales, y el estado sanitario no ha podido responder por el colapso. Las ayudas respiratorias en los hospitales no alcanzan. Te hablan de no entrar en pánico, pero tampoco te dicen la realidad del virus, cuando estás en apuros no encontrás las respuestas que necesitás”, se explayó sobre el panorama que observa en Milán.