Más allá de que Zuculini goza de cierta cotidaneidad por mantener los entrenamientos con su equipo, se manifiestan irregularidades en su día a día. Él vive en Treviso, a 40 kilómetros de Venezia, donde se entrena (son unos 45 minutos). “No podés trasladarte de una ciudad a otra, no te dejan. En los peajes hay controles, te frenan y te consultan dónde vas. Yo tengo que llevar un certificado que nos dio el club como justificativo para entrenar y además el último recibo de sueldo para que me dejen pasar. Me detuvieron hace un par de días y no tuve problemas. Pero si te ven en la calle, te preguntan a qué lugar vas y no sabés qué decir, ahí vas en cana”, contó.