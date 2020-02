El mediocampista de 26 años con pasado en Banfield y Huracán, comentó: “Tengo buena relación con los chicos y el cuerpo técnico; y respeto la decisión de Marcelo. A mí me gustaría trabajar a la par del resto, pero estas son las normas”. Y luego, agregó: “Tuvimos muchas charlas con Gallardo y siempre me fue de frente. Siempre me marcó que era un gran jugador pero que no rendía al nivel que él quería en los entrenamientos”.