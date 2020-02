Al ser consultado sobre este tema, Marcelo Gallardo no dudó en defender a su plantel. “No sé quienes son los que afirman eso. Pero he escuchado del juego violento de nuestros futbolistas. Creo que es tendencioso ese comentario. No sé quién lo dijo, peor fue tendencioso. Si bien hay situaciones marcadas, como la de Matías Suárez, nosotros también tuvimos situaciones adversas y nosotros no estamos pasando los videos de lo que sufrieron nuestros futbolistas”, explicó.