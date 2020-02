“Los ayudé con Godoy Cruz espiritualmente a distancia. Fue solamente para ese partido y después no tuve más contacto. Antes de Velez se volvieron a contactar conmigo. Fui al estadio e hice una limpieza energética, fue uno de los estadios que más me costó. Me encontré con que la cancha de Gimnasia tenía un trabajo pesado de hace muchos años. Los jugadores salían al campo de juego y a los cinco minutos no podían pensar porque se sentían cansados, agobiados por al energía oscura que tenía. Estaba maldita como dijo Maradona”, sostuvo Morgan sobre el trabajo que tuvo que hacer en el Juan Carmelo Zerillo para limpiarlo y así librarlo de la “magia negra”.