El técnico del conjunto francés, Thomas Tuchel, se pronuncio en una entrevista a Le Parisien, donde le preguntaron si tendría en cuenta la fiesta a la hora de componer la formación del equipo. “Siempre protejo a mis jugadores porque amo a mi equipo. Con la fiesta acepto el hecho de que es difícil protegerlos. Pero el contexto es más amplio, no es blanco o negro. No puedo pensar en eso para la composición. No puedo empezar a pensar y decirme: ‘¿Quién estuvo allí? ¿A qué hora salieron? ¿A qué hora llegaron a casa?’ Todos deben entrenar en serio y mostrar que son capaces de jugar". En el lugar se hicieron presentes futbolistas como Ángel Di María, Edinson Cavani, Leandro Paredes, Mauro Icardi junto a su esposa Wanda Nara, Marquinhos y Marco Verrati, entre otros. El ex jugador y entrenador de fútbol alemán también añadió: "¿Es esta la mejor manera de prepararse para un partido? Claramente no. ¿Es esto lo peor que puede pasar? Tampoco. Es una pena porque damos oportunidades para hablar mal de nosotros”.