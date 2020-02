“Nosotros salimos del hotel y estábamos llegando al estadio cantando para nosotros porque íbamos a jugar un partido importante. De pronto se explota el vidrio de mi izquierda y todo fue conmoción y desesperación. Fue un momento muy feo. Se me hizo una ulcera en el ojo izquierdo porque me entró una astilla de un vidrio, también tenía cortes en la cara. De ahí nos fuimos a la Clínica Otamendi y nos emparcharon para que no empeore”, detalló el actual futbolista de Cerro Largo de Uruguay, club en el que se encuentra a préstamo hasta 2022.