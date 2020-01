View this post on Instagram

En el último clásico en 1 y 57 atrás de mi amigo el flaco Alayes, de alcanza pelotas estoy yo que chico era . Espero algún día volver a jugar en ese hermoso estadio #VolverA1y57 #EDLP / In the last derby in the old stadium, I was that ball boy behind my friends! One day I hope to return to play in that beautiful stadium.