“Queremos un Centurión al 100%. La contratación de Ricardo fue muy fácil porque resignó cosas para venir acá. Tenía otras oportunidades y el club económicamente no lo podía pagar. Eso me gustó. Y todo lo externo lo sabemos. Yo me voy a hacer responsable. Todo lo que pueda llegar a pasar externo con Centurión, seré yo: me tendré que ir o me tendré que quedar”, dijo Heninze, brindándole un contundente respaldo.