En este contexto, el técnico del Fortín, Gabriel Heinze, respaldó a su jugador al asegurar que será él quien responda en las situaciones que se vivan fuera de las canchas. “No tuve charlas con Centurión antes de la contratación. Cuando llegó el primer día hablamos de lo que quiero, tanto adentro como afuera de la cancha. Lo primero que tengo que hacer, es agradecerle por haber querido venir. Lo digo porque es muy importante para el hincha de Vélez. La contratación de Ricardo fue muy fácil porque resignó cosas para venir acá. Tenía otras oportunidades y el club económicamente no lo podía pagar. Eso me gustó. Y todo lo externo lo sabemos. Yo me voy a hacer responsable. Todo lo que pueda llegar a pasar externo con Centurión, seré yo: me tendré que ir ó me tendré que quedar”, dijo el Gringo en conferencia de prensa.