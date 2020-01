Tevez realizó la pretemporada con el plantel dirigido por Miguel Ángel Russo, que no lo tiene como prioridad (no lo incluyó en el equipo titular que probó de cara al reinicio de la Superliga este domingo), y podría ver con buenos ojos probarse en un fútbol de alto nivel a esta altura de su carrera. Él fue contundente al declarar que quería continuar en el Xeneize y no vestiría otra camiseta en Argentina que no fuera la azul y oro, pero la coyuntura lo invita a reflexionar sobre su futuro.